Российские войска продвинулись в Запорожье благодаря отводу резервов ВСУ

Армия России продвинулась в Запорожье из-за отвода резервов ВСУ под Харьков

Вооруженные силы Украины (ВСУ), перебросив резервы в Харьковскую область, в том числе часть группировки «Марун», облегчили российским войскам полное или частичное освобождение трех населенных пунктов в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, передает ТАСС.

«Мы видим, что противник сегодня практически расформировал группировку "Марун" и снял уже практически все силы, которые у него были в резерве, это упростило работу наших штурмовиков», — сказал он.

Балицкий уточнил, что одним из трех практически освобожденных населенных пунктов является Работино на ореховском направлении.

Ранее российские военные поразили аэродром ВСУ в Запорожье. Оттуда украинские военные запускали беспилотники по населенным пунктам региона.