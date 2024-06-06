Спрос иностранцев на обмен активами совпал с предложением россиян

Минфин: спрос и предложение в вопросе обмена активами с иностранцами совпали

Спрос на процедуру обмена заблокированными активами со стороны иностранцев примерно равен предложению россиян. Как пишет РБК, об этом совпадении на ПМЭФ-2024 рассказал замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

«Не могу сказать, что там большой перевес, но вот адекватный тому, что российские заявители подали, примерно такой же спрос со стороны иностранцев тоже видим», — сказал он.

Другой заместитель министра финансов Иван Чебесков в беседе с ТАСС отметил, что процесс сейчас идет достаточно активно, интерес проявляют обе стороны, но говорить о новых этапах обмена на данный момент преждевременно.

Ранее стало известно, что число поданных россиянами заявок на обмен замороженных активов превысило миллион, а всего отечественные инвесторы предложили к обмену заблокированные бумаги на 35,3 миллиарда рублей.

В рамках разработанной властями РФ процедуры обмена нерезиденты смогут купить у россиян заблокированные зарубежные активы за счет средств, хранящихся на специальных счетах типа «С». Прием заявок, ограниченных суммой в 100 тысяч рублей, велся с 25 марта по 8 мая.