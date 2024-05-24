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17:25, 24 мая 2024Экономика

Число поданных россиянами заявок на обмен замороженными активами оценили

В ЦБ рассказали о поданном в РФ миллионе заявок на обмен замороженными активами

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Число поданных российскими инвесторами заявок на обмен замороженных активов превысило миллион. Такую оценку озвучил зампред ЦБ РФ Филипп Габуния, слова которого приводит РИА Новости.

Он уточнил, что по итогам завершившегося сбора заявлений россиян предстоит «организовать процедуру для волеизъявления уже иностранных контрагентов по желанию их обменять свои активы». «Только после того, как мы подведем итоги того, насколько успешно этот механизм сработал, мы сможем строить иные планы о расширении его периметра», — сказал Габуния.

В Минфине РФ разработали процедуру обмена, в рамках которой иностранные граждане смогут купить у российских инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет средств, хранящихся на специальных счетах типа «С». Прием заявок, ограниченных суммой в 100 тысяч рублей, велся с 25 марта по 8 мая. Ранее замглавы ведомства Иван Чебесков допускал возможность запуска в будущем обмена замороженных активов в формате «актив на актив», отмечая, что этот вариант сложнее с точки зрения техники, чем тот, который используется сейчас.

В свою очередь власти Бельгии, в которой работает депозитарий Euroclear, заявляли, что не станут содействовать обмену активами. Все же намеренных принять участие в процедуре инвесторов там призвали помнить, что они действуют на свой страх и риск, а также обязаны соблюдать санкции.

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      Дмитрий Воронин
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