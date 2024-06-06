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16:44, 6 июня 2024Из жизни

Охотник за динозаврами совершил находку на миллионы долларов

Самый большой скелет стегозавра выставят на аукцион за шесть миллионов долларов

Фото: PxHere

В июле на аукцион Sotheby’s выставят самый большой и наиболее полный скелет стегозавра в истории. Ожидается, что он уйдет с молотка за сумму от четырех до шести миллионов долларов (от 3,7 до 5,5 миллиона рублей), пишет BBC News.

Необычную находку совершил профессиональный охотник за останками динозавров Джейсон Купер. Он владеет 40 гектарами в американском штате Колорадо, которые располагаются в районе так называемой формации Моррисона — пласта осадочной породы, удивительно богатой ископаемыми организмами. Там ему удалось отыскать десять скелетов, в том числе огромный скелет стегозавра, который он окрестил Апексом.

Купер с друзьями наткнулся на Апекса в 2022 году, когда праздновал свое 45-летие. Сначала они заметили бедренную кость, затем нашли позвонки. «И я говорю: "Боже мой, кажется, день рождения удался"», — вспоминает Купер. Чтобы собрать скелет целиком, ему понадобился еще год.

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Нашлись примерно 70 процентов костей — это для стегозавров на редкость много. Длина Апекса от макушки до кончика хвоста составляет целых восемь метров. Как пишет New York Times, это вдвое больше, чем у Софи — скелета стегозавра, который считался самым полным прежде.

До Апекса стегозавров никогда не продавали на аукционах, однако другие динозавры там не редкость. Голливудские звезды и миллиардеры из Кремниевой долины готовы платить за них сотни тысяч и даже миллионы долларов. Один из рекордов подобного рода был поставлен в 2020 году, когда почти полный скелет тираннозавра ушел с молотка за 31,8 миллиона долларов (около трех миллиардов рублей).

Ранее сообщалось, что в 2007 году на один череп тарбозавра претендовали сразу две знаменитости: Николас Кейдж и Леонардо Дикаприо. Кейдж заплатил 276 тысяч долларов (25 миллионов рублей) и победил в торгах. Спустя несколько лет выяснилось, что череп был краденым, поэтому его пришлось вернуть.

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      Олег Парамонов
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