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14:17, 6 июня 2024Бывший СССР

Украинская компания инициировала международный арбитраж против России

«Укргидроэнерго» начала арбитраж против России из-за разрушения Каховской ГЭС

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

«Укргидроэнерго» инициировала международный арбитраж против России из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Сообщение об этом украинская компания опубликовала в своем Telegram-канале.

Представители организации отмечают, что основанием для начала процесса стало Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанное Москвой и Киевом в 1998 году. Действие договора истекает 27 января 2025 года. По заявлениям «Укргидроэнерго», российская сторона была уведомлена о разрешении спора и компания обратится в арбитраж по окончании шестимесячного срока для «добровольного возмещения причиненных компании убытков».

Плотина Каховской ГЭС была разрушена из-за повреждений опоры 6 июня 2023 года. После этого уровень воды в Каховском водохранилище поднялся на 2,5 метра. Перед разрушением плотины в сети появились сообщения об ударе по объекту Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее охранявшие Каховскую ГЭС российские военные группировки «Днепр» рассказали, что перед разрушением по плотине был нанесен подводный удар. Они также отметили, что украинские солдаты обстреливали дамбу из минометов калибра 82 и 120 миллиметров до самого ее разрушения.

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      Александр Курбатов
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