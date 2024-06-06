Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:35, 6 июня 2024Россия

В Минтрансе прокомментировали столкновение трамваев в Кемерово

Минтранс: нужно разбираться в причинах ДТП с трамваями в Кемерово и устранять их

Фото: МЧС Кемеровской области

Необходимо установить точные причины столкновения трамваев в Кемерово, чтобы предотвратить подобные аварии в будущем. Об этом заявил Замглавы Минтранса России Валентин Иванов в комментарии Telegram-каналу Shot.

По его словам, у каждого похожего ДТП разные причины. «Может быть отказ технических средств, может быть человеческая причина, — сказал Иванов. — Разбираться надо в причинах. Будем устранять».

Он также сообщил, что всем пострадавшим уже оказана необходимая помощь.

Ранее в Кемеровской электротранспортной компании сообщили, что причиной аварии мог стать человеческий фактор или техническая неисправность. При этом подчеркивается, что трамвай проходил ТО-2 за четыре дня до ДТП.

Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. По последним данным пострадали 102 человека, одного спасти не удалось. Как стало известно, у одного из трамваев отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. Удар был такой силы, что кабину транспортного средства расплющило, водитель получила множественные переломы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Стрельба по мужчине на западе Москвы попала на видео

      Японские медведи пристрастились к человечине

      В Кремле высказались об ответе на поставки Западом оружия для ударов по России

      В Германии предупредили о превращении конфликта на Украине в катастрофу века

      Раскрыта личность застреленного в Москве мужчины

      В Кремле отметили талантливые западные карикатуры на Путина

      В России спрогнозировали рост доли газа в мировом энергобалансе

      Подписано соглашение о выпуске премиальных Aurus

      В ДНР сообщили об отступлении ВСУ из Георгиевки

      В Windows 10 появятся новые функции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше