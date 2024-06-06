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22:09, 6 июня 2024Мир

В США отреагировали на предупреждение Путина

Журналист Никсон: Путин после предупреждения Западу может вооружить Африку

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Россия может вооружить страны Африки для защиты от США. Такое предположение высказал американский журналист Гарланд Никсон, комментируя предупреждение российского президента Владимира Путина о готовности поставить оружие третьим странам.

Он назвал Африку «ключевым пазлом в плане США по завоеванию господства в мире» из-за имеющихся у нее ресурсов. «Я думаю, что Россия начнет помогать африканцам, будет их перевооружать, чтобы они смогли защититься от американского империализма», — заявил журналист.

Он полагает, что российские власти намерены обосноваться в Африке, чтобы помешать Вашингтону устраивать государственные перевороты на континенте.

Ранее Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Украине. Он подчеркнул, что ответ «может быть асимметричным».

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      Марина Совина
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