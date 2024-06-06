В США заявили о желании Путина избавиться от американского оружия на Украине

Сенатор США Табервилл: Путин хочет избавиться от американского оружия на Украине

Президент России Владимир Путин хочется избавиться от американского оружия на Украине. Об этом заявил сенатор США от штата Алабама Томми Табервилл, сообщает Mediate.

«Ему не нужна Украина. Ему не нужна Европа. Черт возьми, у него достаточно собственной земли. Он просто хочет убедиться, что у него на Украине нет американского оружия, направленного на Москву», — сказал он.

По его словам, у администрации президента США Джо Байдена нет никаких дипломатических навыков, поскольку после начала украинского конфликта они сразу должны были провести саммит с российским руководством.

Ранее российский лидер высказался об отношениях США и Украины, заявив, что Вашингтон интересуется только собственным величием, а Украина там никого не интересует. Путин отметил, что США ни в коем случае не хотят, чтобы Россия могла добиться какого-нибо успеха, ибо будет нанесен ущерб американскому лидерству.