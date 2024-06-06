Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:38, 6 июня 2024Мир

В США заявили о желании Путина избавиться от американского оружия на Украине

Сенатор США Табервилл: Путин хочет избавиться от американского оружия на Украине

Фото: Mauricio Campino / U.S. Air Force

Президент России Владимир Путин хочется избавиться от американского оружия на Украине. Об этом заявил сенатор США от штата Алабама Томми Табервилл, сообщает Mediate.

«Ему не нужна Украина. Ему не нужна Европа. Черт возьми, у него достаточно собственной земли. Он просто хочет убедиться, что у него на Украине нет американского оружия, направленного на Москву», — сказал он.

По его словам, у администрации президента США Джо Байдена нет никаких дипломатических навыков, поскольку после начала украинского конфликта они сразу должны были провести саммит с российским руководством.

Ранее российский лидер высказался об отношениях США и Украины, заявив, что Вашингтон интересуется только собственным величием, а Украина там никого не интересует. Путин отметил, что США ни в коем случае не хотят, чтобы Россия могла добиться какого-нибо успеха, ибо будет нанесен ущерб американскому лидерству.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Киллер с автоматом загнал свою жертву и расправился с ней прямо на улице Москвы. Кто он такой и что им двигало?

      Опровергнут популярный миф об ощущении вкуса

      Россиянам предложили принять участие в уникальном проекте

      Западные СМИ заявили о переброске кораблей России на Карибы

      В Минобороны Эстонии посетовали на дефицит средств из-за покупки снарядов

      В России ребенок потерял почти три литра крови из-за падения с велосипеда

      В России задумали распространить маркировку на автомобили

      В Финляндии заявили об уходе всех местных компаний из России

      Пять месяцев готовилась расправа над сыном российского бизнесмена в Москве

      57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше