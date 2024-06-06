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15:24, 6 июня 2024Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на множество недостроенных укреплений

Депутат Рады Горбенко: в ВСУ жалуются на множество недостроенных фортификаций

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на большое количество недостроенных фортификационных сооружений. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Руслан Горбенко, передает РИА Новости.

Горбенко заявил, что у общества и парламентариев есть вопросы относительно качества укреплений, а также задержек их строительства.

Ранее депутаты Верховной Рады оказались шокированы фортификациями в Харьковской области. «Верхом фортификационного безумия», в частности, назвали зарытый среди деревни бетонный опорный пункт, который обошелся бюджету в миллионы гривен.

До этого на Украине создали комиссию для проверки использования бюджета на укрепления. В ее состав вошли восемь депутатов от партии «Слуга народа» и по одному парламентарию от каждой фракции.

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      Илья Таксюр
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