В ВСУ пожаловались на множество недостроенных укреплений

Депутат Рады Горбенко: в ВСУ жалуются на множество недостроенных фортификаций

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на большое количество недостроенных фортификационных сооружений. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Руслан Горбенко, передает РИА Новости.

Горбенко заявил, что у общества и парламентариев есть вопросы относительно качества укреплений, а также задержек их строительства.

Ранее депутаты Верховной Рады оказались шокированы фортификациями в Харьковской области. «Верхом фортификационного безумия», в частности, назвали зарытый среди деревни бетонный опорный пункт, который обошелся бюджету в миллионы гривен.

До этого на Украине создали комиссию для проверки использования бюджета на укрепления. В ее состав вошли восемь депутатов от партии «Слуга народа» и по одному парламентарию от каждой фракции.

