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19:21, 6 июня 2024Спорт

Валуев раскритиковал МОК

Валуев раскритиковал МОК за попытки исключить из олимпийской программы бокс

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК). Его слова приводит РИА Новости.

Валуев назвал организацию коммерческой конторой — из-за того, что она пытается исключить из олимпийской программы бокс. По его мнению, руководство МОК интересуют деньги, а не спорт. «Помните, как МОК попытался вышвырнуть борьбу из олимпийской программы? То же самое сейчас хотят сделать с боксом», — вспомнил депутат.

В июне 2023 года генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер заявил, что организация приняла решение отозвать признание Международной боксерской ассоциации (IBA). После этого МОК сообщил, что запретит участвовать в Олимпиаде 2028 года спортсменам из национальных федераций, которые являются членами IBA.

5 октября 2022 года IBA допустила спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Боксеры выступят под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

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      Анастасия Борисова
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