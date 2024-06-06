Валуев раскритиковал МОК за попытки исключить из олимпийской программы бокс

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК). Его слова приводит РИА Новости.

Валуев назвал организацию коммерческой конторой — из-за того, что она пытается исключить из олимпийской программы бокс. По его мнению, руководство МОК интересуют деньги, а не спорт. «Помните, как МОК попытался вышвырнуть борьбу из олимпийской программы? То же самое сейчас хотят сделать с боксом», — вспомнил депутат.

В июне 2023 года генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер заявил, что организация приняла решение отозвать признание Международной боксерской ассоциации (IBA). После этого МОК сообщил, что запретит участвовать в Олимпиаде 2028 года спортсменам из национальных федераций, которые являются членами IBA.

5 октября 2022 года IBA допустила спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Боксеры выступят под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.