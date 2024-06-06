Захарова заявила об утрате Японией суверенитета

Захарова: Япония не может принимать национально ориентированные решения

Япония утратила суверенитет и не может принимать национально ориентированные решения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

«К сожалению, не самостоятельные. Это очередной пример того, как экономически развитая держава, имеющая свою историю, свою культуру, утратила истинную независимость и истинный суверенитет», — отметила дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Токио не имеет возможности и права с точки зрения своего куратора в Вашингтоне принимать национально ориентированные решения.

Ранее генеральный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси назвал неприемлемой позицию президента России о переговорах между Москвой и Токио. Он вновь осудил действия Москвы в рамках проведения спецоперации на Украине и напомнил о «неизменности позиции» правительства Японии по решению проблемы Курильских островов и заключению мирного договора.