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10:49, 7 июня 2024Ценности

45-летняя Николь Шерзингер поделилась видео в купальнике

Певица Николь Шерзингер поделилась видео в черном откровенном купальнике

Фото: @nicolescherzinger

Американская певица Николь Шерзингер поделилась видео в откровенном образе у бассейна. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя экс-участница группы The Pussycat Dolls позировала перед фотографом в слитном черном купальнике с прозрачными вставками. Наряд имел глубокое декольте, которое частично демонстрировало ее грудь. Звезда показала подтянутое тело, лежа у воды.

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Кроме того, она распустила длинные темные волосы. «Снимаюсь у бассейна, пока @te11 занимается тяжелыми делами», — подписала она пост.

В мае Николь Шерзингер в откровенном купальнике станцевала вместе с женихом. Знаменитость и ее 39-летний возлюбленный, примеривший соломенную шляпу и шорты, снялись на видео.

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      Екатерина Ештокина
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