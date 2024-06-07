Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:23, 7 июня 2024Наука и техника

Батарея электрокара впервые получила паспорт

Volvo выпустила автомобиль, батарея которого впервые получила паспорт

Фото: Anders Wiklund / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Автомобильный гигант Volvo представил электрокар EX90, аккумулятор которого впервые получил собственный паспорт. Об этом сообщает Reuters.

Принадлежащая китайской Geely компания выпустила автомобиль, который первым на рынке получил уникальную маркировку аккумулятора. Тяговая батарея каждой машины имеет свой паспорт, в котором подробно указывается, где и с использованием каких материалов был произведен аккумулятор. Также с помощью специальной системы можно узнать о его ресурсе и сроке жизни.

По словам журналистов, паспорт для аккумулятора — это не только маркетинговая особенность EX90. С февраля 2027 года подобные паспорта будут обязательными для всех электромобилей, продаваемых в Европейском союзе. Доступ к документации также получат регулирующие органы.

В материале говорится, что внедрение паспортов для батарей позволит сделать рынок электрокаров более прозрачным. В свою очередь, это будет способствовать введению новых субсидий на покупку машин с электродвигателем и распространению электрокаров. Volvo EX90 оценили в 77 тысяч долларов, или около 6,9 миллиона рублей.

Ранее специалисты компании Recurrent заявили, что подавляющее большинство владельцев электромобилей еще не задумывались о замене аккумулятора. По оценке экспертов, в среднем тяговая батарея для автомобиля имеет ресурс восемь лет.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Путин решил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Такого не было с 2016 года

      Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Назван способ подавления дронов США над Черным морем

      Верховный суд признал экстремистским «Антироссийское сепаратистское движение»

      Влияние дела об алиментах Сафонова на трансфер в ПСЖ оценили

      В ЛНР сообщили о росте числа пострадавших при обстреле Луганска

      Онколог высказался о перспективах вакцин от рака

      Путин пошутил про клюнувшего правительство петуха

      Месси назвал лучшую команду мира

      Бывшего заместителя российского губернатора арестовали за взятку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше