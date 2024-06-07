Батарея электрокара впервые получила паспорт

Volvo выпустила автомобиль, батарея которого впервые получила паспорт

Автомобильный гигант Volvo представил электрокар EX90, аккумулятор которого впервые получил собственный паспорт. Об этом сообщает Reuters.

Принадлежащая китайской Geely компания выпустила автомобиль, который первым на рынке получил уникальную маркировку аккумулятора. Тяговая батарея каждой машины имеет свой паспорт, в котором подробно указывается, где и с использованием каких материалов был произведен аккумулятор. Также с помощью специальной системы можно узнать о его ресурсе и сроке жизни.

По словам журналистов, паспорт для аккумулятора — это не только маркетинговая особенность EX90. С февраля 2027 года подобные паспорта будут обязательными для всех электромобилей, продаваемых в Европейском союзе. Доступ к документации также получат регулирующие органы.

В материале говорится, что внедрение паспортов для батарей позволит сделать рынок электрокаров более прозрачным. В свою очередь, это будет способствовать введению новых субсидий на покупку машин с электродвигателем и распространению электрокаров. Volvo EX90 оценили в 77 тысяч долларов, или около 6,9 миллиона рублей.

Ранее специалисты компании Recurrent заявили, что подавляющее большинство владельцев электромобилей еще не задумывались о замене аккумулятора. По оценке экспертов, в среднем тяговая батарея для автомобиля имеет ресурс восемь лет.