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10:23, 7 июня 2024Россия

Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово превысило 140

СК сообщил, что число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово превысило 140

Фото: ГУ МЧС Кемеровской области - Кузбасса

Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово превысило 140. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России в Telegram.

В ведомстве добавили, что по факту ненадлежащего контроля работы перевозчика возбуждено уголовное дело о халатности, в результате которой один из трамваев вышел в рейс неисправным.

Ранее в сети появилось видео из кабины одного из двух столкнувшихся в Кемерово трамваев. Судя по записи, водитель до момента столкновения пыталась остановить неисправное транспортное средство.

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О столкновении двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово стало известно 6 июня. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. Удар был такой силы, что кабину транспортного средства расплющило, его водитель получила множественные переломы.

В тот же день задержали директора и мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания», которые, по версии следователей, допустили выход в рейс неисправного трамвая.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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