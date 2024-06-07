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17:49, 7 июня 2024Спорт

Фетисов ответил на заявления о попытках России дискредитировать Олимпиаду-2024

Фетисов: России бессмысленно оправдываться в попытках дискредитировать ОИ-2024
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов ответил на заявления о попытках России дискредитировать Олимпийские игры (ОИ) 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

«Мы и выборы президента Америки срываем, и теперь вот Олимпиаду хотим. Пусть нас обвиняют — значит, боятся», — заявил Фетисов. Он посчитал, что оправдываться бессмысленно, а значит, нужно подыгрывать обвиняющим.

3 июня исследователи компании Microsoft заявили, что в России создаются видеоролики, целью которых является очернение репутации Международного олимпийского комитета (МОК) и организаторов Игр. В компании также обвинили Россию в съемке фейковых новостных сюжетов на разных языках, в которых описываются проблемы подготовки к Олимпиаде, в том числе касающиеся безопасности.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. На соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Анастасия Борисова
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