Гуцул: переговоры о милитаризации Гагаузии с Россией не ведутся

Россия не обсуждает милитаризацию Гагаузской автономии Молдавии с представителями региона. Об этом сообщила глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью ТАСС.

«У меня проходят разные встречи на разных уровнях. И ни разу ни с одними представителем Российской Федерации мы не обсуждали милитаризацию, военный конфликт и так далее», — заявила Гуцул. Она добавила, что переговоры с Россией ведутся «исключительно по рабочим моментам» и проектам, которые могут облегчить жизнь жителей автономии.

Гуцул также обвинила действующего президента Молдавии Майю Санду в том, что она и ее команда «думают только об оппозиции». Представитель автономии уличила главу государства в колоссальном давлении на оппозицию и в милитаризации страны. По ее словам, Санду забыла о жителях республики, которые с каждым днем «живут все в большей нищете».

Ранее первый заместитель главы Гагаузии Илья Узун также заявлял о давлении на регион со стороны Кишинева. Он отметил, что Санду пытается «опозорить, унизить и запугать» Гуцул через подконтрольные суды и прокуроров.