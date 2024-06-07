Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:27, 7 июня 2024Бывший СССР

Гуцул опровергла обсуждение с Россией милитаризации Гагаузии

Гуцул: переговоры о милитаризации Гагаузии с Россией не ведутся
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Россия не обсуждает милитаризацию Гагаузской автономии Молдавии с представителями региона. Об этом сообщила глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью ТАСС.

«У меня проходят разные встречи на разных уровнях. И ни разу ни с одними представителем Российской Федерации мы не обсуждали милитаризацию, военный конфликт и так далее», — заявила Гуцул. Она добавила, что переговоры с Россией ведутся «исключительно по рабочим моментам» и проектам, которые могут облегчить жизнь жителей автономии.

Гуцул также обвинила действующего президента Молдавии Майю Санду в том, что она и ее команда «думают только об оппозиции». Представитель автономии уличила главу государства в колоссальном давлении на оппозицию и в милитаризации страны. По ее словам, Санду забыла о жителях республики, которые с каждым днем «живут все в большей нищете».

Ранее первый заместитель главы Гагаузии Илья Узун также заявлял о давлении на регион со стороны Кишинева. Он отметил, что Санду пытается «опозорить, унизить и запугать» Гуцул через подконтрольные суды и прокуроров.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Турция приостановит импорт российской пшеницы с 21 июня. Анкара была в лидерах по покупке зерна

      Кит-убийца съел акулу-людоеда

      Над Кубанью сбили шесть дронов

      Названы неожиданные причины появления сильного ПМС

      Байден отверг идею Макрона по отправке западных инструкторов на Украину

      Додик раскрыл план Запада по расчленению России

      Мигранта задержали за изнасилование российской пенсионерки

      Гуцул опровергла обсуждение с Россией милитаризации Гагаузии

      В российском регионе объявили опасность ракетного удара

      В аэропорту одного российского города произошла массовая задержка рейсов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше