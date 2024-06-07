Кит-убийца съел акулу-людоеда

В ЮАР кит-убийца съел проглотившую дельфина акулу-людоеда

В ЮАР большая белая акула проглотила дельфина, прежде чем ее съел кит-убийца. Об этом сообщает The Sun.

Морской биолог Элисон Таунер нашла тушу белой акулы, также известной как акула-людоед, на пляже Восточно-Капской провинции Южной Африки. Она поделилась соответствующими фотографиями в социальных сетях.

Внутри хищной рыбы, достигающей в длину четырех с половиной метров, она обнаружила еще не переваренные куски дельфина. Таунер определила, что акула съела добычу в четыре укуса незадолго до того, как сама стала обедом для кита.

Женщина отметила специфические следы зубов на туше белой акулы и определила, что ее съела косатка. Это стало первым зарегистрированным нападением кита-убийцы на акулу-людоеда в Восточно-Капской провинции. Таунер подчеркнула, что косатки расправляются со своими жертвами быстро и жестоко. Она рассказала о косатке Старборд, которая съела белую акулу менее чем за две минуты.

Ранее сообщалось, что ученые назвали скуку причиной нападений китов-убийц на суда в Гибралтарском проливе. Они отметили, что косатки просто хотят поиграть и не понимают, что могут причинить кому-то вред.