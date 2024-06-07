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14:55, 7 июня 2024Россия

Минобороны России рассказало о двух взятых под контроль населенных пунктах в ДНР

МО России: ВС взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС) взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Согласно заявлению Минобороны, Российская армия вошла в села Уманское и Парасковиевка. После занятия сел армия продолжила продвижение вглубь территории, ранее контролировавшейся Вооруженными силами Украины.

Из сообщения оборонного ведомства следует, что за неделю в боях близ этих населенных пунктов ВСУ потеряли до 5525 военнослужащих.

О занятии Парасковиевки сообщалось еще в конце февраля, а о взятии под контроль Уманского — 2 июня. Как сообщалось ранее, освобождение села Уманское означает не только продвижение вперед, но и повышение безопасности для населенных пунктов Донбасса.

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      Марк Леонов
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