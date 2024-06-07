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22:01, 7 июня 2024Силовые структуры

МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко

МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Тимошенко по уголовной статье
Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко. Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Бывший премьер-министр Украины и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявлена в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД России.

Как следует из материалов базы розыска, политик разыскивается по уголовной статье, которая не уточняется.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего представителя территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сару Эштон-Чирилло (внесена в перечень экстремистов и террористов).

27 мая МВД России объявило в розыск заместителя главы генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадного генерала Владимира Горбатюка и бывшего командующего силами логистики украинской армии генерал-лейтенанта Олега Вишневского.

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      Марина Совина
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