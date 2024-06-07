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14:39, 7 июня 2024Забота о себе

Назван неожиданный способ избавиться от бессонницы

Эксперт по сну Первез: легкий перекус помогает лучше спать

Фото: Bruce Mars / Unsplash

Эксперт по сну Ануш Первез считает, что легкий перекус перед сном помогает избавиться от бессонницы. Неожиданный способ улучшить сон она подсказала HuffPost.

По словам Первез, небольшое количество пищи помогает быстрее уснуть и устраняет любые нарушения сна, вызванные голодом. Она уточнила, что к выбору ночного перекуса надо относиться внимательно. Хорошим вариантом эксперт назвала вареную индейку. «Хотя перед сном не рекомендуется есть много белка, в умеренных количествах мясо улучшает качество ночного отдыха и уменьшает беспокойство», — заверила она.

Также, по мнению Первез, чтобы лучше спать, можно съесть кусочек жирной рыбы, так как в ней содержится витамин D, при дефиците которого начинается бессонница. Еще одним допустимым вариантом она назвала горсть грецких орехов или фисташек с капелькой меда. Эксперт объяснила, что орехи снабдят организм витаминами и минералами, а глюкоза, которая содержится в меде, снизит уровень орексина в мозге.

Наконец, Первез рекомендовала при бессоннице не пить кофе после обеда, а заменить его на ромашковый чай, так как этот напиток обладает расслабляющим эффектом.

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      Екатерина Улитина
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