Оценена возможность возобновления работы карт «Мир» в двух странах

Замглавы МИД РФ: Россия ищет пути возобновления работы карт «Мир» в двух странах

Россия работает над возобновлением работы карт «Мир» в Армении и Киргизии. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, слова которого приводит ТАСС.

Обе страны испытывают «страшное и тяжелое давление» извне, подчеркнул спикер. Представители Запада, по его словам, стремятся наступить на больные места других стран. Однако российская сторона не отчаивается и продолжает искать пути выхода из ситуации, добавил Панкин.

Банки Армении перестали обслуживать карты НСПК «Мир» в конце марта. Исключением стал лишь «ВТБ Армения», оставивший держателям карт российской платежной системы возможность снятия наличных и оплаты услуг в онлайн-банке. Также с 5 апреля карты «Мир» перестали обслуживать в Киргизии. Межбанковский процессинговый центр объяснил это риском введения вторичных санкций со стороны США.

Помимо этого, работу с картами «Мир» приостановили большинство банков Казахстана. При этом Нацбанк страны пояснил, что решения об участии в той или иной платежной системе местные финансовые учреждения принимают самостоятельно, просчитывая риски.