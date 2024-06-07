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10:04, 7 июня 2024Наука и техника

Sony лишила PlayStation 5 рекламируемой три года функции

Sony перестала упоминать, что PlayStation 5 поддерживает 8K-игры

Фото: Kamil S / Unsplash

Компания Sony перестала маркировать коробки с консолями PlayStation 5 значком 8K. На это обратило внимание издание The Shortcut.

На новые версии коробок с PS5 обратили внимание посетители Reddit. Пользователи площадки заметили, что с фронтальной стороны картонной упаковки пропал значок 8K, означающий, что приставка может воспроизводить игры с разрешением 8K.

По словам журналистов The Shortcut, Sony фактически лишила свою консоль этой функции, хотя неоднократно рекламировали ее в своих материалах. Значок 8K присутствовал на коробках с PS5 с конца 2020 года — момента выхода приставки в продажу. Теперь Sony перестала упоминать об этой особенности.

Специалисты предположили, что Sony PS5 технически может воспроизводить изображение в 8K, однако подобных игр на рынке нет. Единственной игрой с поддержкой высокого разрешения является The Touryst, однако на PS5 она запускается с максимальным разрешением 4K. По словам журналистов, конкурентная приставка Xbox Series X от Microsoft технически способна выводить на экран 8K-картинку, однако американская компания никогда не рекламировала эту особенность.

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«Расчищает место под PlayStation 5 Pro», — прокомментировал решение Sony посетитель Reddit под ником raZr_517. «Я думаю, что 8K используют для таких вещей, как мониторы в аэропортах и реклама на больших экранах в Японии и Нью-Йорке. Но в целом нет», — отметил пользователь под ником shoe_of_bill.

В начале июня Sony представила переходник к гарнитуре PlayStation VR 2 для ПК. Аксессуар позволяет запускать с помощью PS VR 2 игры виртуальной реальности на компьютере.

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      Андрей Ставицкий
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