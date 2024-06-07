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16:21, 7 июня 2024Экономика

Путин заявил об обогнавшей Германию экономике России

Путин: Россия обогнала Германию и Японию по объему экономики

Фото: Иван Секретарев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что Россия обогнала Германию и Японию по объему экономики. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

«Мы впереди, но разница небольшая», — уточнил он и добавил, что стабильный рост нужно обеспечивать и впредь. Путин настаивает на том, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать и усиливать, ведь другие страны не стоят на месте. В качестве примера он привел Индонезию.

Ранее Всемирный банк объявил, что Россия вошла в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности. Чтоб сохранить позицию, ВВП страны должен ежегодно расти на 3,5 процента, указал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Как сказал Путин ранее на ПМЭФ, темпы роста экономики страны превышают общемировые. По его словам, соответствующая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями. В 2023 году ВВП России вырос на 3,6 процента.

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      Платон Щукин
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