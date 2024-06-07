Роднина оценила решение Плющенко взыскать миллионы рублей с ушедшей фигуристки

Роднина одобрила решение Плющенко взыскать миллионы рублей с ушедшей Парсеговой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила решение академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» взыскать 1,9 миллиона рублей с ушедшей из группы фигуристки Арины Парсеговой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Академия у Плющенко ведь не бесплатная, какие-то деньги на подготовку ученика ведь были затрачены», — одобрила Роднина решение тренера. Она заявила, что у Плющенко частная школа, которую он содержит на собственные средства.

Гражданское дело поступило в Никулинский районный суд города Москвы. Требования Плющенко основаны на одностороннем отказе спортсменки от исполнения договора и совершении агентских действий. Отмечается, что рассмотрение дела назначено на 17 июля 2024 года.

Парсегова ушла от Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе в мае 2023 года. При этом за три года до этого она также занималась в группе Тутберидзе.