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20:31, 7 июня 2024Спорт

Роднина оценила решение Плющенко взыскать миллионы рублей с ушедшей фигуристки

Роднина одобрила решение Плющенко взыскать миллионы рублей с ушедшей Парсеговой
Ирина Роднина

Ирина Роднина . Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила решение академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» взыскать 1,9 миллиона рублей с ушедшей из группы фигуристки Арины Парсеговой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Академия у Плющенко ведь не бесплатная, какие-то деньги на подготовку ученика ведь были затрачены», — одобрила Роднина решение тренера. Она заявила, что у Плющенко частная школа, которую он содержит на собственные средства.

Гражданское дело поступило в Никулинский районный суд города Москвы. Требования Плющенко основаны на одностороннем отказе спортсменки от исполнения договора и совершении агентских действий. Отмечается, что рассмотрение дела назначено на 17 июля 2024 года.

Парсегова ушла от Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе в мае 2023 года. При этом за три года до этого она также занималась в группе Тутберидзе.

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      Анастасия Борисова
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