Российские танки получили противоминный бампер

Рембат группировки «Восток» оснастил танки противоминным бампером

Военнослужащие ремонтного батальона армейского корпуса группировки войск «Восток» оснащают технику защитой от магнитных мин западного производства. Об этом заместитель командира ремонтной роты с позывным Якорь рассказал ТАСС.

«Сейчас появилось много магнитных мин натовского производства. (...) Придумали трал, также навариваем противоминный бампер для срабатывания магнитных мин, прежде чем танк на них наедет», — сказал замкомандира рембата.

Также Якорь отметил, что специалисты ремонтных подразделений устанавливают на технику дополнительную броню и противокумулятивные экраны. Кроме того, машины получают конструкции для защиты от FPV-дронов.

В мае телеканал «Звезда» показал шасси танка Т-62, которое специалисты ремонтного подразделения превратили в тяжелый бронетранспортер (БТР). Машина без башни получила «мангал» для защиты от дронов.

В том же месяце Минобороны России показало установку штатного комплекта дополнительной защиты БТР-82А в ремонтном подразделении группировки войск «Восток».