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14:17, 7 июня 2024Наука и техника

Российские танки получили противоминный бампер

Рембат группировки «Восток» оснастил танки противоминным бампером

Кадр: Минобороны России /  ТАСС

Военнослужащие ремонтного батальона армейского корпуса группировки войск «Восток» оснащают технику защитой от магнитных мин западного производства. Об этом заместитель командира ремонтной роты с позывным Якорь рассказал ТАСС.

«Сейчас появилось много магнитных мин натовского производства. (...) Придумали трал, также навариваем противоминный бампер для срабатывания магнитных мин, прежде чем танк на них наедет», — сказал замкомандира рембата.

Также Якорь отметил, что специалисты ремонтных подразделений устанавливают на технику дополнительную броню и противокумулятивные экраны. Кроме того, машины получают конструкции для защиты от FPV-дронов.

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В мае телеканал «Звезда» показал шасси танка Т-62, которое специалисты ремонтного подразделения превратили в тяжелый бронетранспортер (БТР). Машина без башни получила «мангал» для защиты от дронов.

В том же месяце Минобороны России показало установку штатного комплекта дополнительной защиты БТР-82А в ремонтном подразделении группировки войск «Восток».

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      Даниил Иринин
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