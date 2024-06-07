Российский танкист рассказал о результативности Т-80

Танкист Белый: танки Т-80 результативно поражают западную технику

Российские танки Т-80, которые применяют в ходе специальной военной операции, успешно поражают бронетехнику западного производства. Эффективность машины оценил офицер с позывным Белый в беседе с «АиФ».

«Т-80 — надежная, хорошая машина. Натовскую технику бьет очень результативно. У нас в батальоне было несколько случаев: например, "Брэдли" американский уничтожали и немецкую БМП подбивали с Т-80. Против дронов-камикадзе активно начинаем применять станции радиоэлектронной борьбы», — сказал танкист.

Помимо систем радиоэлектронной борьбы танки оснащают решетчатыми экранами, которые защищают их от дронов-камикадзе.

Т-80 отличается от других российских танков единой газотурбинной силовой установкой. Модернизированный Т-80БВМ оснащают динамической защитой «Реликт», современным прицелом наводчика «Сосна-У» и доработанным двигателем.

В апреле в Минобороны сообщили, что танки Т-80БВМ начали получать комплекс маскировки «Накидка» и защитный козырек уже на конвейере.