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12:41, 7 июня 2024Силовые структуры

СК потребовал арестовать собиравшего в Москве военные данные о России француза

СК просит арестовать француза, собиравшего в Москве военные данные о России

Кадр: СК РФ

Следствие требует арестовать гражданина Франции, собиравшего в Москве военные данные о России и впоследствии задержанному. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управленим Следственного комитета (СК) России.

Иностранцу вменяется статья 330.1 УК РФ («Злостное уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента»).

По данным следствия, француз нескольких лет не предоставлял в уполномоченный орган документы для включения в реестр иностранных агентов, занимался целенаправленным сбором сведений о военной и военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности государства. Иностранец неоднократно приезжал в страну и встречался с россиянами.

Речь идет о Лоране Винатье 1976 года рождения, который работал в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Он в качестве консультанта занимался евразийскими вопросами после переворота на Украине в феврале 2014 года, а прежде в его ведении был конфликт в Чечне. В швейцарском центре подтвердили задержание своего сотрудника.

Силовики задержали француза днем 6 июня в ресторане.

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      Екатерина Кашурникова
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