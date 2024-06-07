Совершен прорыв в лечении глиобластомы

Nature Communications: ультразвук усилил действие препаратов против глиобластомы

Ученые Северо-Западного университета совершили крупный прорыв в лечении агрессивной опухоли мозга — глиобластомы. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, ультразвуковое устройство позволило терапевтическим препаратам проникнуть через гематоэнцефалический барьер, что усилило их действие.

Новый метод предусматривает вживление в череп ультразвукового устройства, которое улучшает проникновение химиотерапевтического препарата доксорубицина и иммунотерапевтических антител через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — физиологический барьер между кровеносной и центральной нервной системой, поддерживающий гомеостаз мозга.

Благодаря ультразвуку происходило образование микропузырьков, которые временно открывали барьер, позволяя препаратам проникать в мозг. Небольшие дозы доксорубицина, вводимые вместе с антителами-ингибиторами иммунных контрольных точек, улучшали распознавание злокачественных клеток глиобластомы местной иммунной системой, в том числе лимфоцитами, которые атакуют опухолевые ткани.

Известно, что глиобластома способна активировать иммунные контрольные точки — систему механизмов, которые в норме предотвращают чрезмерную активацию иммунной системы при инфекциях. Эволюционирующие раковые опухоли используют эту систему в своих целях, мешая лимфоцитам атаковывать злокачественные ткани. Ингибиторы контрольных точек возвращают иммунным клеткам способность уничтожать опухолевые клетки.

Глиобластома содержит другие популяции клеток, известные под общим названием микроглия, в том числе макрофаги. Они являются наиболее распространенными компонентами микроокружения опухоли, которые используются ею для ингибирования лимфоцитов. Однако коктейль из химиотерапевтических препаратов и антител изменил эти клетки, освобождая путь для лимфоцитов.

Метод был предварительно протестирован на четырех пациентах с рецидивирующими опухолями, ранее получавших традиционную химиотерапию и экспериментальное лечение. Результаты показали значительное повышение концентрации препаратов в мозге, что может увеличить долгосрочную выживаемость. Ученые уже приступили к клиническим испытаниям смеси препаратов в сочетании с ультразвуком с участием десяти пациентов для оценки безопасности лечения.