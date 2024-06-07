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12:50, 7 июня 2024Спорт

Стало известно о будущем Сафонова в ПСЖ

L'Equipe: у Доннаруммы, Сафонова и Тенаса не будет четкой иерархии в ПСЖ
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Aleksey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Руководство «Пари Сен-Жермен» уведомило вратарей команды о том, что в начале нового сезона у них не будет четкой иерархии. Об этом стало известно L'Equipe.

Такое послание руководство столичного клуба направило Джанлуиджи Доннарумме, Матвею Сафонову и Арнау Тенасу. Отмечается, что россиянин, в отличие от двух будущих коллег, принял эту информацию хорошо. В сезоне-2023/2024 основным вратарем был Доннарумма.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Сафонов прошел медосмотр в ПСЖ. Он добавил, что контракт с российским голкипером будет подписан в ближайшие дни.

25 мая сообщалось, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта.

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