Стало известно о будущем Сафонова в ПСЖ

L'Equipe: у Доннаруммы, Сафонова и Тенаса не будет четкой иерархии в ПСЖ

Руководство «Пари Сен-Жермен» уведомило вратарей команды о том, что в начале нового сезона у них не будет четкой иерархии. Об этом стало известно L'Equipe.

Такое послание руководство столичного клуба направило Джанлуиджи Доннарумме, Матвею Сафонову и Арнау Тенасу. Отмечается, что россиянин, в отличие от двух будущих коллег, принял эту информацию хорошо. В сезоне-2023/2024 основным вратарем был Доннарумма.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Сафонов прошел медосмотр в ПСЖ. Он добавил, что контракт с российским голкипером будет подписан в ближайшие дни.

25 мая сообщалось, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта.

