Стало известно условие для полетов российских космонавтов на Starliner

РИА Новости: космонавты полетят на Starliner после увязки с программами по МКС

Российские космонавты смогут полететь на американском космическом корабле Starliner только после увязки с программами по Международной космической станции (МКС). Об этом РИА Новости стало известно от источника в госкорпорации «Роскосмос».

«Принятие решения возможно после переговоров с партнерами по МКС и увязки программ полетов кораблей "Союз МС", Crew Dragon и Starliner и программы длительных экспедиций», — заявил собеседник.

По его словам, на условие принятия решения повлияет ход испытаний американского корабля.

Ранее руководитель программы пилотируемых полетов в НАСА Кеннет Бауэрсокс заявил, что российская сторона хотела бы увидеть три успешных полета Starliner для согласия на перекрестные миссии.

5 июня в 17:52 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался 6 июня примерно в 20:33.