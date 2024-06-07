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10:38, 7 июня 2024Экономика

В России подорожал винегрет

АТОЛ: в 2024 году винегрет обойдется россиянам на 9 процентов дороже

Фото: Elenglush / Shutterstock / Fotodom

Из всех ингредиентов винегрета сильнее всего в России подорожал картофель, выяснили аналитики АТОЛ. Их цитируют «Известия». В целом же винегрет обойдется россиянам на 9 процентов дороже, чем год назад.

Свекла выросла в цене на 17 процентов, и теперь стоит в среднем 69 рублей. Морковь — на 13 процентов, подорожав до 59 рублей за один килограмм. Больше прочих выросла стоимость картофеля. Его средний ценник — 56 рублей. Это на 33 процента выше показателя прошлого года.

В среднем по остальным продуктам расклад такой: лук стоит 44 рубля, банка консервированного горошка — 86 рублей, бутылка растительного масла — 114 рублей, банка соленых огурцов — 212 рублей. Кроме того, 100 граммов укропа обойдутся покупателю в 64 рубля. Если же россиянин захочет добавить в винегрет квашеную капусту, за это придется выложить еще 157 рублей.

Ранее «Картофельный союз» заверил россиян, что поставки картофеля нового урожая нормализуют ситуацию с ростом цен на внутреннем рынке. Зафиксированное до этого подорожание картофеля объяснили снижением поставок из Египта, который традиционно экспортировал в РФ 300-500 тысяч тонн в мае и июне.

Выяснилось также, что приготовление окрошки в России в среднем стало дороже на десять процентов. Особенно выросли цены на яйца — за год на 40 процентов, до 121 рубля. На 20 процентов подорожал квас и на 17 процентов — редис.

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