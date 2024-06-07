В Молдавии указали на роль транзита для поставки оружия на Украину

Додон: Молдавия играет роль транзитной территории для поставки оружия на Украину

Молдавия является транзитом для поставки оружия на Украину. Такое заявление сделал бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон в интервью «Известиям».

По его словам, «сотни руководителей в местных органах власти» сообщают о неизвестных грузах, которые без проверок въезжают в республику со стороны Румынии, которая входит в НАТО. «Но мы понимаем, что там товар двойного назначения, который может быть использован в военных целях», — отметил Додон.

Бывший молдавский лидер убежден, что страна играет роль транзитной территории для поставки оружия на территорию Украины. Он указал, что подобное положение вещей противоречит нейтральному статусу республики, и выразил намерение бороться с этим.

Ранее МИД России предостерег Молдавию от более глубокого вовлечения в поддержку Украины.