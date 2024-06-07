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12:57, 7 июня 2024Экономика

В России допустили рост экономики выше трех процентов

Орешкин: рост экономики России в 2024 году может превысить 3 %
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Рост экономики России в 2024 году может превысить три процента. Такое развитие событий в кулуарах Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) допустил руководителя администрации президента Максим Орешкин, его цитирует «Интерфакс».

Согласно прогнозам Минэкономразвития, рост ВВП страны в этом году составит 2,8 процента. Центробанк оценивает этот показатель выше — в пределах 2,5-3,5 процента. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что такие показатели «абсолютно достижимы», но экономика может показать и более заметный рост. Правительству необходимо «думать и предлагать бизнесу те условия, которые бы создавали и доверие, и комфортные условия», добавил чиновник.

Орешкин также связал достижения в экономике связаны с успехами армии. Он напомнил, что перед новым министром обороны РФ Андреем Белоусовым поставлены задачи модернизации вооруженных сил с учетом опыта СВО, внедрения новых технологических решений и системы управления. «Это очевидно, никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает», — подчеркнул он.

По словам помощника Путина, факт, что Россия вышла на 4-е место по размеру экономики (посчитанному по паритету покупательной способности), не снимает задачи удержания этой позиции, так как «есть серьезные конкуренты». Высокое место в рейтинге не означает хорошее качество жизни по всей стране, подчеркнул он.

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