В России заявили о крахе глобальной расчетной системы

Новак заявил о переходе мира к новому облику глобальной расчетной системы

Сейчас происходит смена облика глобальной расчетной системы за счет перехода на расчеты в нацвалютах, заявил на ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак, которого цитирует ТАСС.

«Мы наблюдаем крах глобальной системы, но ее доля пока значительна в мировых расчетах», — отметил зампред правительства. По его словам, все более активно начинают расплачиваться не только в России, но и в других странах.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин сообщил о почти полной дедолларизации расчетов России и Китая. Согласно приведенным главой кабмина данным, в 2020 году только 20 процентов расчетов двух стран проводились в национальных валютах, а к концу 2023-го показатель превысил 90 процентов.

При этом, по данным аналитиков, в 2024 году интерес мировых Центробанков к накапливанию американской валюты резко вырос. Согласно прогнозу британского аналитического центра «Форум официальных валютно-финансовых институтов» (OMFIF), регуляторы в ближайшие десять лет снизят долю доллара в своих резервах с нынешних 58 до 55 процентов.