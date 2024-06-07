Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:27, 7 июня 2024Экономика

В России заявили о крахе глобальной расчетной системы

Новак заявил о переходе мира к новому облику глобальной расчетной системы

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сейчас происходит смена облика глобальной расчетной системы за счет перехода на расчеты в нацвалютах, заявил на ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак, которого цитирует ТАСС.

«Мы наблюдаем крах глобальной системы, но ее доля пока значительна в мировых расчетах», — отметил зампред правительства. По его словам, все более активно начинают расплачиваться не только в России, но и в других странах.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин сообщил о почти полной дедолларизации расчетов России и Китая. Согласно приведенным главой кабмина данным, в 2020 году только 20 процентов расчетов двух стран проводились в национальных валютах, а к концу 2023-го показатель превысил 90 процентов.

При этом, по данным аналитиков, в 2024 году интерес мировых Центробанков к накапливанию американской валюты резко вырос. Согласно прогнозу британского аналитического центра «Форум официальных валютно-финансовых институтов» (OMFIF), регуляторы в ближайшие десять лет снизят долю доллара в своих резервах с нынешних 58 до 55 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие заявило, что генерал Попов дал показания на других участников хищения. Его адвокат все отрицает

      Спасатели сообщили об одном человеке под завалами в Луганске после удара ВСУ

      Зеленский выступил против прекращения огня

      Оценена возможность поставок Россией противникам США гиперзвуковых ракет

      В Совфеде отреагировали на обстрел Луганска и порассуждали об «ответке» США

      Россиянин получил 18 лет колонии за двойную расправу над друзьями на охоте

      Адвокат опроверг дачу генералом Поповым изобличающих показаний

      Дачникам назвали способ наказать виновного в затоплении участка соседа

      Оценен эффект от налоговых изменений на рост цен в России

      На Западе назвали главную цель китайской лунной программы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше