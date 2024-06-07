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07:56, 7 июня 2024Россия

Вице-премьер Росссии назвал замену бакалаврам в новой системе образования

Чернышенко: на смену бакалаврам в новой системе образования придет специалист

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В новой системе образования в России понятие «бакалавр» заменится на понятие «специалист». Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его цитирует РИА Новости.

«Они будут специалистами в различных областях. И самое важное, что эти специалисты будут ориентированы на те потребности, которые есть в нашей экономик», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что в России синхронизируют контрольные цифры по программами среднего профессионального и высшего образования с теми запросами, которые есть в регионах. Аналогично ситуация будет выстроена со структурой подготовки кадров.

Вице-премьер счел комфортными и незаметными для студентов грядущие изменения в системе образования. Власти делают все, чтобы на учениках реформы никак не отразились, отметил Чернышенко, добавив, что дипломы, выданные в разное время, будут иметь одинаковую профессиональную ценность.

На фоне перехода России на новую систему образования Минобрнауки ранее сообщало, что планирует внести изменение в приложение к диплому о высшем образовании. Кроме того, глава ведомства Валерий Фальков подчеркивал, что в России с 2025 года упразднят понятие «бакалавр». Новую систему образования в России планируют внедрять с 1 сентября 2025 года.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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