ВСУ обстреляли окраину российского города

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли окраину города Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину города Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что от снарядов в российском городе пострадало железнодорожное полотно. Кроме того, в трех домах выбиты окна, а также посечены фасады, кровли и заборы.

«Оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется», — подчеркнул Гладков.

Ранее ВСУ попытались атаковать Россию перед выступлением президента Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда ПВО сбили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

В тот же день около 20:00 система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один дрон.