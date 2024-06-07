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21:34, 7 июня 2024Россия

ВСУ обстреляли окраину российского города

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли окраину города Шебекино

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину города Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что от снарядов в российском городе пострадало железнодорожное полотно. Кроме того, в трех домах выбиты окна, а также посечены фасады, кровли и заборы.

«Оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется», — подчеркнул Гладков.

Ранее ВСУ попытались атаковать Россию перед выступлением президента Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда ПВО сбили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

В тот же день около 20:00 система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один дрон.

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      Евгений Силаев
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