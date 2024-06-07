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10:17, 7 июня 2024Бывший СССР

Захарова рассказала о действиях ВСУ после разрешения на удары по России

Захарова: после разрешения на удары по территории России ВСУ атаковали Белгород
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Через несколько часов после получения разрешения от госсекретаря США Энтони Блинкена на удары по территории России Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилые кварталы Белгорода американскими снарядами. О действиях ВСУ рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

«Сразу же после этих заявлений Блинкена, буквально через несколько часов, ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода. Они сделали это с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS», — сказала она.

По словам Захаровой, все выпущенные по городу ракеты были сбиты российскими военными. Она также подчеркнула, что американское оружие было применено для атаки по гражданским объектам «для отработки и реализации террористического акта».

Ранее Захарова назвала дискуссию о планах НАТО разрешить украинским военным наносить удары по территории России выдуманной. Она отметила, что украинцы не в состоянии самостоятельно использовать западные ракеты без помощи космической разведки. По словам представителя российского МИД, полетные задания ракет формируются в странах Североатлантического альянса.

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      Александр Курбатов
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