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19:09, 8 июня 2024Спорт

Кафельников рассказал о жестких методах воспитания отцом

Кафельников заявил, что без тяжелого ремня отца не добился бы своих достижений
Евгений Кафельников

Евгений Кафельников. Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников рассказал о жестких методах воспитания отцом. Его слова приводит РИА Новости.

Кафельников поделился, что рос в Сочи и ему хотелось ходить на море и возвращаться поздно домой. «Но жесткая рука подсказала мне, что нужно делать. Без тяжелого ремня отца я бы не добился своих достижений», — заявил он, добавив, что именно отец привел его в теннис.

Ранее Кафельников поддержал сменивших спортивное гражданство российских теннисистов. «Спортсмен не может ждать у моря погоды, ждать, когда изменится политическая ситуация и нас вернут в мировой спорт на тех же условиях, которые были», — отметил бывшая первая ракетка мира.

Кафельников — олимпийский чемпион 2000 года в мужском одиночном разряде. Также он побеждал на двух турнирах «Большого шлема» («Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999). Кроме того, теннисист в 2002-м стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.

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