Бывшая российская теннисистка пожаловалась на допинг-контроль

Теннисистка Сэвилл о допинг-контроле: мучение, нормально в туалет сходить нельзя

Бывшая российская теннисистка Дарья Сэвилл, ныне представляющая Австралию, пожаловалась на трудности из-за допинг-контроля. Ее слова доступны на YouTube-канале What The Vlog, который ведут теннисистка Дарья Касаткина и фигуристка Наталья Забияко.

Сэвилл назвала процедуру мучением, потому что нормально сходить в туалет не получается из-за того, что могут прийти допинг-офицеры. «Ты сидишь, блин, думаешь: все, не буду ссать час еще. Такая: хочу поспать — ни хрена ты не поспишь, потому что нельзя, блин», — рассказала она.

Также Сэвилл вспомнила, что пропустила один тест. «В Мадриде меня не нашли», — заявила спортсменка, добавив, что в другой раз, в Парме, к ней пришли не в обозначенный временной слот.

Сэвилл (до замужества — Гаврилова) выступала за Россию до 2015 года. В ее активе одна победа в одиночном разряде и три — в парном на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).