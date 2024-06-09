Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:56, 9 июня 2024Мир

Глава МИД Турции раскрыл дату визита в Россию

МИД Турции: Хакан Фидан приедет в Россию и поучаствует в Совете глав МИД БРИКС
СюжетСаммит БРИКС
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Iranian Foreign Ministry / Globallookpress.com

Глава МИД Турции Хакан Фидан раскрыл дату своего запланированного визита в Россию. Он приедет в страну 10-11 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Турции.

Уточняется, что Фидан проведет несколько двусторонних встреч в Москве. Также он поучаствует в Совете глав МИД БРИКС, который пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.

Ранее стало известно, что Турция задумалась о возможности присоединиться к БРИКС. Эта тема будет поднята на министерской встрече в России, сообщил глава турецкого МИД в начале июня.

Россия положительно относится к желанию турецкой стороны, комментировал эту тему пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тема данного интереса будет на повестке дня в рамках саммита БРИКС, отметил он.

О том, что двери в объединение «не закрыты», заявила и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Более 30 стран уже заявили о готовности выстраивать взаимодействие с БРИКС, указала она, добавив, что Россия с уважением принимает выбор любой страны.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      «Не сомневаюсь, что поймут». Лавров разъяснил сигнал Путина о поставках оружия Украине и предупредил об ответе Москвы

      В Риме воры ограбили магазин Bulgari на полмиллиона евро

      В Женеве запретят демонстрацию свастики

      Глава Гагаузии пожелала вновь встретиться с Путиным

      Российского экс-чиновника арестовали за растрату бюджетных миллионов рублей

      В России высказались про сигнал Путина Западу о поставках дальнобойного оружия

      Москвичей предупредили о «мегаливне» в День России

      Моди в третий раз стал премьер-министром Индии

      Футбольный матч в Курске прервали из-за угрозы ракетной атаки

      В Британии заявили об успехе российских войск в боях за Часов Яр

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше