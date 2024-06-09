Глава МИД Турции раскрыл дату визита в Россию

МИД Турции: Хакан Фидан приедет в Россию и поучаствует в Совете глав МИД БРИКС

Глава МИД Турции Хакан Фидан раскрыл дату своего запланированного визита в Россию. Он приедет в страну 10-11 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Турции.

Уточняется, что Фидан проведет несколько двусторонних встреч в Москве. Также он поучаствует в Совете глав МИД БРИКС, который пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.

Ранее стало известно, что Турция задумалась о возможности присоединиться к БРИКС. Эта тема будет поднята на министерской встрече в России, сообщил глава турецкого МИД в начале июня.

Россия положительно относится к желанию турецкой стороны, комментировал эту тему пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тема данного интереса будет на повестке дня в рамках саммита БРИКС, отметил он.

О том, что двери в объединение «не закрыты», заявила и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Более 30 стран уже заявили о готовности выстраивать взаимодействие с БРИКС, указала она, добавив, что Россия с уважением принимает выбор любой страны.