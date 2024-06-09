Названа возможная причина масштабного сбоя в работе Telegram

Forbes: Telegram мог подвергнуться DDoS-атаке

Причиной неполадок в работе мессенджера Telegram могло быть стороннее вмешательство или ошибка при обновлении данных. Такое мнение высказали опрошенные Forbes эксперты.

8 июня в работе Telegram произошел масштабный сбой.

В частности, специалисты не исключили, что на дата-центры мессенджера могла быть осуществлена DDoS-атака. Аналитик Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко допустил, что 8 июня могли проводиться «учения по отключению Telegram». Еще одной версией случившегося может быть попытка обновления программного обеспечения серверов, добавил он.

Гендиректор Security Vision Руслан Рахметов счел версию о пробной блокировке мессенджера маловероятной. Он указал, что сбой носил глобальный характер — о нем сообщали как российские, так и европейские пользователи.

В конце мая пользователи пожаловались на сбои в работе глобальной спутниковой системы связи Starlink. В общей сложности было получено более 39 тысяч жалоб на работу системы. Сообщения о массовых неполадках поступали из Германии, Мексики, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании.

