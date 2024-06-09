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06:25, 9 июня 2024Россия

Раскрыта судьба экипажа российского БТР после дуэли с Bradley

ANNA-News: экипаж БТР-82А ВС РФ выжил и высадил десант после дуэли с Bradley

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Экипаж российского БТР-82А выжил и высадил десант после дуэли с M2 Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) у поселка Сокол на авдеевском направлении. Судьбу военных раскрывает ANNA-News на странице во «ВКонтакте».

«Экипаж нашего БТРа не испугался более тяжелой машины и открыл огонь из 30-миллиметровой пушки. Боевая задача была выполнена, БТР долетел до поселка и высадил десант», — говорится в публикации.

Российский бронетранспортер получил повреждения во время боя, в него несколько раз попали из 25-миллиметровой пушки Bushmaster. Пехота заняла поселок, после чего экипаж Bradley не стал вновь вступать в столкновение.

8 июня Минобороны России сообщило о том, что военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили еще один танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley на авдеевском направлении.

Уточнялось, что танк M1 Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные поразили высокоточным снарядом «Краснополь», выпущенным из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С», а M2 Bradley была уничтожена расчетом FPV-дрона.

«Военная хроника» опубликовала кадры дуэли между российской и украинской бронемашинами.

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      Марина Совина
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