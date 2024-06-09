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07:20, 9 июня 2024Россия

Рособрнадзор проверит организующие экзамены по русскому для иностранцев вузы

Рособрнадзор проверит 13 вузов, принимающих экзамены по русскому у иностранцев

Рособрнадзор проверит 13 вузов, организующих экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранцев. Об этом в рамках ПМЭФ сообщил глава ведомства Анзор Музаев, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас по поручению правительства у нас все вузы, которые занимались экзаменами, имели право проводить экзамены, в плане проверки», — сказал он.

Министр добавил, что работа в этом направлении будет продолжаться. По данным Минобрнауки, всего в России экзамены у иностранцев принимают 129 площадок, 87 из них на базе федеральных и региональных высших учебных заведений.

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