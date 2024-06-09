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15:42, 9 июня 2024Путешествия

Российских туристов выгнали на улицу в Турции из-за нехватки номеров

Shot: российских туристов заселили в недостроенный корпус отеля в Турции

Фото: Ivabalk / Pixabay

Туристов из России заселили в недостроенный корпус отеля в Турции, а некоторых выгнали на улицу из-за нехватки свободных номеров. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Речь идет об отеле Mövenpick Resort Antalya в турецком Кемере. Бронируя отдых, туристы ожидали размещения в комфортных номерах, но по факту оказались заселены в грязные помещения с муравьями и строительной пылью. При этом путевки стоили 400-500 тысяч рублей, рассказали россияне.

Часть из них узнала об отсутствии свободных номеров, уже добравшись до ресепшена. Проблема оказалась связана с тем, что новый корпус достроить не успели, и он открылся только частично. Но те, кому все-таки удалось заселиться в номера, столкнулись с грязью, отсутствием уборки, перебоями с электричеством и нехваткой персонала (включая уборщиц).

Ранее туристка из России пожаловалась на нашествие клопов в турецком отеле под названием Lims Bona Dea Beach. Женщину искусали в первую же ночь, однако сотрудники отеля не предложили ей компенсации, а в другой номер смогли переселить только за два дня до обратного вылета. Возникшую проблему они списали на аллергию туристки.

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      Лилиана Набиуллина
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