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10:18, 9 июня 2024Спорт

Рудковская объяснила решение взыскать миллионы с ушедшей от Плющенко фигуристки

Яна Рудковская: фигуристка Парсегова обязана вернуть академии Плющенко деньги
Яна Рудковская

Яна Рудковская. Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Продюсер и жена тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская в своем Telegram-канале объяснила решение взыскать 1,9 миллиона рублей с ушедшей из академии мужа фигуристки Арины Парсеговой.

Рудковская заявила, что за год работы в группе спортсменка стала сильно прогрессировать. «Когда их поманили, увидев результат работы Евгения и его команды, они сломя голову туда побежали! Ни слова благодарности», — рассказала продюсер. Она отметила, что в Пергасову была вложена даже большая сумма, однако академия действует строго по договору.

Гражданское дело поступило в Никулинский районный суд города Москвы. Требования Плющенко основаны на одностороннем отказе спортсменки от исполнения договора и совершении агентских действий. Отмечается, что рассмотрение дела назначено на 17 июля 2024 года.

Парсегова ушла от Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе в мае 2023 года. При этом за три года до этого она также занималась в группе Тутберидзе.

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      Андрей Стрельцов
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