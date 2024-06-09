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14:20, 9 июня 2024Россия

Главы двух регионов России с разницей в минуту объявили о ракетной опасности

Ракетную опасность объявили в Белгородской и Курской областях

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Сразу в двух российских регионах был запущен сигнал ракетной опасности. Об этом свидетельствуют сообщения руководителей Белгородской и Курской областей.

В 14:15 мск о тревоге предупредил жителей губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Минутой позже, в 14:16 мск, аналогичное сообщение было размещено в Telegram-аккаунте главы Курской области Алексея Смирнова.

Оба губернатора призвали жителей спуститься в укрытие, а при отсутствии такой возможности — пройти в помещение с лишенными окон стенами.

9 июня украинские войска попытались нанести комбинированный удар по Белгородской области. Ракета «Нептун-МД» и два беспилотника были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

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      Алан Босиков
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