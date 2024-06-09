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11:28, 9 июня 2024Забота о себе

Травматолог назвал мешающие укреплению костей продукты

Травматолог Эфендиев: употребление сахара и дрожжей мешает укреплению костей

Фото: Jason / Unsplash

Сахар и дрожжи препятствуют укреплению костей. Об этом сообщил РИА Новости травматолог-ортопед Рустам Эфендиев.

Для минимизации негативного эффекта необходимо снизить потребление сладостей и дрожжевого хлеба, отметил специалист. В качестве замены этих продуктов он предложил сухофрукты, варенье в небольшом количестве, а также овощи. Вместо дрожжевого пшеничного хлеба Эфендиев рекомендовал есть ржаной хлеб.

Общая рекомендация травматолога заключается в повышении употребления овощей в сочетании с витаминами и минеральными комплексами. «Больше свежих продуктов есть: помидоры, огурцы, вот что появилось в этом время, — это надо больше употреблять. Овощи, фрукты, черешня, вишня, клубника», — пояснил врач.

Ранее нутрициолог Лилия Стародубцева рассказала о причинах появления целлюлита. По ее словам, причинами возникновения целлюлита могут быть те же продукты, которые повышают хрупкость костей, — мучное и сладкое.

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      Алан Босиков
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