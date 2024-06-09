Три бойца самообороны Белгородской области получили ранения при атаке дрона

В Белгородской области три бойца самообороны ранены при атаке украинского дрона

В Белгородской области три бойца территориальной самообороны получили ранения при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам губернатора, дрон атаковал бойцов в Борисовском районе. Двое добровольцев получили легкие ранения, еще один — средней степени тяжести. Их госпитализировали, врачи оценивают состояние мужчин как стабильное.

8 июня губернатор региона сообщил, что три беспилотника повредили два частных дома и храм в Прохоровке. Пострадавших не было.