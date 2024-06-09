Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 9 июня 2024Россия

Украинские войска атаковали российский регион артиллерией и беспилотниками

ВСУ обстреляли Белгородскую область и атаковали регион беспилотниками

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели комбинированную атаку по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Украинские войска произвели артиллерийский обстрел региона, а также ударили по нему беспилотниками. Так, в результате обстрела города Шебекино неподалеку от российско-украинской границы были повреждены два автобуса и один автомобиль.

Помимо этого, в селе Муром два частных дома получили повреждения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. По предварительным данных, в обоих случаях никто не пострадал. Информация о последствиях атак уточняется.

9 июня ВСУ попытались нанести по Белгородской области комбинированный воздушный удар, в котором были задействованы как беспилотники, так и ракеты. Силами противовоздушной обороны были уничтожены два дрона и ракета «Нептун-МД».

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор сообщил об отходе ВСУ из Часова Яра. Украина решила перебросить войска на харьковское направление

      Пожилого миллиардера обвинили в сексуальных преступлениях

      Названы ключевые симптомы рака кишечника

      Уровень воды в Оби дошел до критической отметки в Югре

      Американского боксера арестовали за пьяный дебош

      «Вкусно — и точка» отказалась от идеи открывать рестораны в Абхазии

      Молния ударила в двух пограничников на юге Азербайджана

      Южная Корея приготовила ответ на шары с мусором от КНДР

      Украинские войска атаковали российский регион артиллерией и беспилотниками

      В МИД России рассказали о кознях Запада перед ПМЭФ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше