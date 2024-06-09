Украинские войска атаковали российский регион артиллерией и беспилотниками

ВСУ обстреляли Белгородскую область и атаковали регион беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели комбинированную атаку по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Украинские войска произвели артиллерийский обстрел региона, а также ударили по нему беспилотниками. Так, в результате обстрела города Шебекино неподалеку от российско-украинской границы были повреждены два автобуса и один автомобиль.

Помимо этого, в селе Муром два частных дома получили повреждения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. По предварительным данных, в обоих случаях никто не пострадал. Информация о последствиях атак уточняется.

9 июня ВСУ попытались нанести по Белгородской области комбинированный воздушный удар, в котором были задействованы как беспилотники, так и ракеты. Силами противовоздушной обороны были уничтожены два дрона и ракета «Нептун-МД».