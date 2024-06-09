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15:21, 9 июня 2024Бывший СССР

Укрэнерго сообщило об отмене графиков отключения света в воскресенье

Укрэнерго сообщило об отмене графиков отключения света в стране в воскресенье

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Укрэнерго в Telegram сообщило об отмене графиков отключения света в стране в воскресенье.

«Сегодня, 9 июня, использование графиков почасовых отключений для промышленного и бытового потребления [электричества] не прогнозируется», — говорится в заявлении.

В свою очередь, украинский энергохолдинг ДТЭК отметил в своем Telegram-канале, что ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной. «Пожалуйста, потребляйте электричество экономно», — обратились представители компании к подписчикам.

Ранее в июне сообщалось, что в семи областях Украины были введены аварийные отключения света из-за чрезмерного потребления электроэнергии.

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      Карина Черных
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